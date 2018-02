Prefeitura de Canoas entrega 35 viaturas para órgãos de segurança

A prefeitura de Canoas entregará 35 viaturas para os órgãos de segurança, adquiridas com recursos do município para uso exclusivo na cidade. Todos os veículos possuem o padrão utilizado pela Força Nacional de Segurança. São picapes com motor de 170 cavalos, quatro portas, totalmente equipadas com características específicas para cada corporação.

O ato oficial de entrega das viaturas ocorre nesta segunda-feira (26), às 10h30min, na avenida Victor Barreto, 3380, no Centro da cidade. O ato contará com a presença do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Etchegoyen, do governador José Ivo Sartori, do secretário estadual da Segurança Pública, Cezar Schirmer, entre outras autoridades.

A distribuição das 35 viaturas será a seguinte:

– 15 viaturas para a Brigada Militar;

– 9 viaturas para a Guarda Municipal;

– 6 viaturas para a Polícia Civil;

– 3 viaturas para a Fiscalização de Trânsito de Canoas;

– 1 viatura para a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários);

– 1 viatura para a Defesa Civil Municipal.

