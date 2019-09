Prefeitura de Porto Alegre amplia insumos para pacientes diabéticos

Por conta de novas implementações, como Sistema de Dispensação de Medicamentos (DIS) e Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon), mais pessoas estão incluídas nos critérios do Programa Municipal de Insumos para Diabetes, com quantidades definidas conforme a necessidade de cada caso. Os portadores de diabetes mellitus tipos 1 e 2 em uso de insulina, diabetes mellitus pré-gestacional e gestacional atendidos pelo Sistema Único de Saúde na Capital recebem aparelho para leitura e medição de açúcar no sangue, seringas para aplicação de insulina, tiras reagentes e lancetas.

Coordenador de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre, Leonel Almeida, destaca que tal ação foi realizada definindo critérios clínicos a respeito da quantidade efetiva para o controle da glicemia e o uso adequado da insulina. O atual critério está associado às condições de saúde do paciente e ao uso de certos tipos de insulina. A partir da atualização, foi possível ajustar o consumo e qualificar os critérios de inclusão. Almeida acrescenta que o processo de solicitação de medicamentos ficou mais simples. “Tudo é resolvido na unidade de saúde, ou seja, o médico identifica os critérios para verificar se a pessoa está apta a ser incluída e solicita consulta especializada com farmacêutico”, explica o coordenador.

Além das ampliações citadas, os pacientes contarão ainda com consultas farmacêuticas a partir de setembro. A iniciativa possibilita que o profissional oriente quanto ao uso do aparelho para medição e leitura da glicemia, armazenamento e preparo da insulina, técnica correta de aplicação e manejo adequado em casos perigosos de hiper ou hipoglicemia.

