A Prefeitura de Porto Alegre anunciou o cronograma do novo sistema de aluguel de bikes

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), informa que, nesta terça-feira (27), às 10h, em frente à Fundação Iberê Camargo, será apresentada a primeira estação do novo sistema de aluguel de bicicletas de Porto Alegre. As novas bicicletas poderão ser retiradas com cartão TRI e vão contar com 730 vagas para bicicletas para melhorar a viabilidade do sistema. O antigo contava com 500 vagas.

A primeira fase vai contar com 11 estações e 100 bicicletas, que serão instaladas até domingo (25). Em março serão instaladas mais 24 estações, e em abril as seis restantes, totalizando 41 estações e 410 bicicletas de aluguel. Ao mesmo tempo, a retirada das estações antigas também segue um cronograma que já foi iniciado e encerra-se dia 3 de março. O processo de transição será operacionalizado pelo Itaú Unibanco e Tembici, patrocinador e operador do BikePOA, respectivamente.

Estações que serão instaladas até o dia 25:

Museu Júlio de Castilhos: Rua Duque de Caxias, em frente ao número 1208 / esquina com rua Praça Mal. Deodoro

Rua Fernando Machado: Rua Cel Fernando Machado oposto ao número 623 / próximo à Brigada Militar

Duque de Caxias: Rua Duque de Caxias oposto ao número 593 / esquina com rua General Canabarro

Serpro: Avenida Augusto de Carvalho em frente ao número 1133 (Serpro) / esquina com

avenida Loureiro da Silva

UFRGS Administração: Avenida Loureiro da Silva / em frente à Praça General Braga Pinheiro

Caminho dos Antiquários: Rua José do Patrocínio, em frente ao número 9 / esquina com rua Cel. Genuíno

Farsul: Rua Sarmento Leite oposto ao número 763 / Praça Professor Saint Pastous

Rua Alberto Tôrres: Rua Alberto Tôrres, lateral da Caixa / esquina com rua José do Patrocínio

República: Rua da República em frente ao número 618 / Escola Prof. Olintho de Oliveira

Av. Venâncio Aires: Avenida Venâncio Aires em frente ao 449

Iberê: Avenida Padre Cacique, oposto ao número 2000 (Fundação Iberê Camargo)

Ciclovia da Ipiranga será ampliada

A Empresa Pública de Transporte e Circulação divulgou recentemente o início das obras de ampliação da ciclovia da avenida Ipiranga, entre a avenida Silva Só e a rua João Guimarães. Os cerca de R$ 640 mil serão custeados pela Incorporadora e Construtora Melnick Even, em contrapartida aos empreendimentos Grand Park Lindóia e Hom Nilo Peçanha. Com a conclusão do trecho, a ciclovia da avenida Ipiranga passará a ter 3150 metros – da avenida Beira-Rio até a rua João Guimarães (sem levar em consideração mudanças de lado pelo eixo).

“Outros trechos estão previstos, com recursos da iniciativa privada, por meio das contrapartidas. Estamos definindo as prioridades levando em consideração a ligação dos trechos que já existem e pontos com maior demanda como parques, shoppings e universidades”, destaca a diretora técnica da EPTC, Carla Meinecke. Atualmente, Porto Alegre conta com 46,2km de ciclovia concluídos ou em fase final de execução.