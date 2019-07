Prefeitura de Porto Alegre conclui realocação de 124 famílias da Vila Nazaré

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta terça-feira (30), que concluiu a transferência das 124 famílias que viviam na Vila Nazaré, Zona Norte, para o condomínio do loteamento Senhor do Bom Fim, no bairro Sarandi. Quatro famílias ainda estão no local e devem assinar os contratos junto à Caixa Econômica Federal para formalizar o recebimento dos imóveis, o que deve acontecer nos próximos dias. Esta é a primeira etapa da mudança das famílias para a liberação da região, que fica no traçado das obras de ampliação da nova pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Uma liminar movida pelo Ministério Público em 15 de julho adiou a segunda etapa das transferências para depois da audiência marcada para o dia 8 de agosto. No entanto, isso não interfere nas mudanças das quatro famílias restantes da primeira etapa.

Confira como foi a realocação das primeiras famílias:

