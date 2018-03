Prefeitura de Porto Alegre entrega 11 novas ambulâncias para o Samu nesta segunda

A prefeitura de Porto Alegre realiza nesta segunda-feira (05), a entrega de 11 novas ambulâncias para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O ato de entrega ocorre às 10h, no Parque Farroupilha (Redenção), em frente do Monumento ao Expedicionário. A ação representa a maior compra de ambulâncias da história do serviço em Porto Alegre. Somadas a outras duas ambulâncias recebidas, os equipamentos representam a renovação de quase 86% das 15 unidades que circulam hoje nas ruas.

Também serão entregues ao Samu 16 novos desfibriladores e um AutoPulse (equipamento que simula massagem cardíaca) para serem usados na qualificação do atendimento dos pacientes em emergência.

