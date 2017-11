A prefeitura de Porto Alegre inicia nesta quinta-feira o pagamento dos salários de novembro dos servidores municipais

A prefeitura de Porto Alegre inicia nesta quinta-feira (30) o pagamento da folha de novembro do funcionalismo. Segundo o Executivo, serão creditadas duas parcelas: a primeira no valor de R$ 1.150 e a segunda no valor de R$ 600, integralizando os salários de 24% dos servidores (7.668 matrículas). Os depósitos totalizam R$ 50 milhões.

De acordo com a SMF (Secretaria Municipal da Fazenda), o saldo restante de R$ 88 milhões (76% das matrículas) será pago até o dia 14 de dezembro, conforme o ingresso de receitas nos cofres municipais. Conforme o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, todos os recursos que ingressarem até final do ano nas contas do município serão destinados ao pagamento das folhas de novembro e dezembro. “A secretaria busca alternativas para o pagamento do 13º salário,” disse.

Assembleia

Na quinta-feira, a partir das 18h, na Casa do Gaúcho, os municipários realizarão uma nova assembleia geral da categoria. Na ocasião, será feito um balanço do período de suspensão da greve dos servidores – decidida no dia 13 deste mês – e serão definidos os próximos passos da mobilização da categoria, que se manteve em estado de greve.

Os servidores municipais haviam paralisado as atividades no dia 5 de outubro contra o parcelamentos dos salários e projetos da prefeitura que, de acordo com o Simpa (Sindicato dos Municipários de Porto Alegre), retiram direitos da categoria.

