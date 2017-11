Prefeitura de Porto Alegre inicia pagamento da folha de novembro nesta quinta-feira

A Prefeitura de Porto Alegre inicia, nesta quinta-feira (30), o depósito da folha de pagamento do funcionalismo do mês de novembro. Serão creditadas duas parcelas: a primeira no valor de R$ 1.150 e a segunda no valor de R$ 600, integralizando os salários de 24% dos servidores (7.668 matrículas), no inicio da manhã. Os valores somam R$ 50 milhões.

O pagamento da parcela de R$ 600, aproximadamente R$ 15 milhões, somente será possível por conta do termo de transferência de recursos financeiros pela Câmara Municipal, em decorrência das sobras orçamentárias, o que deve ocorrer até o dia 30.

De acordo com a SMF (Secretaria Municipal da Fazenda), o saldo restante de R$ 88 milhões (76% das matrículas) será pago até 14 de dezembro, conforme o ingresso de receitas nos cofres municipais.

Mesmo com o conjunto de medidas de redução de despesas implantadas pela prefeitura, desde janeiro, que permitiram uma redução significativa no déficit previsto do município, o desequilíbrio entre receitas e despesas ainda se mantém, impactando mais uma vez no pagamento dos servidores.

Conforme o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, todos os recursos que ingressarem até final do ano nas contas do município serão destinados ao pagamento das folhas de novembro e dezembro. “A SMF busca alternativas para o pagamento do 13º salário”, sinalizou Busatto.

