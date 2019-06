Prefeitura de Porto Alegre lança chamamento para operação do Multimeios Restinga

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre lançará, nesta segunda-feira (1º), o edital de chamamento para gerenciamento, administração, organização e promoção de atividades culturais no Centro Cultural Multimeios Restinga. A cerimônia será às 16h, na avenida Ricardo Leônidas Ribas, 75, sede do Multimeios.

O Centro Cultural Multimeios Restinga ocupa o antigo Estúdio Multimeios, que foi reformado e passou para a administração da Secretaria Municipal da Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) e a Procempa. O espaço, que foi adaptado para novas atividades, conta com sala de informática com acesso à internet, biblioteca e espaço para exposições. Ações nas áreas de literatura, cinema e vídeo, dança, artes plásticas e hip hop montam um mosaico cultural à disposição da comunidade.

O edital se destina à Organizações da Sociedade Civil (OSC) para parceria com a Secretaria Municipal da Cultura por meio de assinatura de Termo de Colaboração conforme a Lei 13.019/14.

