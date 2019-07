Prefeitura de Porto Alegre marca nova data para o Brechocão

O Brechocão que aconteceria neste último no domingo (14), foi adiado por causa da chuva. O evento deve ocorrer no próximo domingo (21), das 9h às 16h, no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. No local, estarão disponíveis para compra roupas, sapatos, acessórios, carteiras, bolsas, entre outros.

Todo o dinheiro arrecadado com as peças que são vendidas no brechocão são revertidas para a causa animal. Os recursos vão para despesas com alimentação, aluguel de casas temporárias e atendimento clínico veterinário. Ao todo, são 30 protetores que participam dessa causa, no qual foram sorteados entre 66 inscrições homologadas em abril de 2019 para o Cadastro de Protetores e Entidades Protetoras de Animais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams).

Deixe seu comentário: