Prefeitura de Porto Alegre oferece EJA no Centro Histórico 

A partir de abril, a prefeitura de Porto Alegre passa a oferecer uma nova opção para alunos da Educação de Jovens Adultos (EJA). Em parceria com o EJA Monteiro Lobato, serão disponibilizadas 320 vagas para alunos e ex-alunos da rede municipal de ensino, que poderão concluir o ensino fundamental em até um ano, sem custos. As inscrições estão abertas até a data de início das aulas, 8 de abril, na Unidade de Gestão de Vagas da Secretaria Municipal de Educação (rua dos Andradas, 680, Centro Histórico), que funciona das 9h às 16h30min.

Para se inscrever, o aluno deve levar à secretaria os seguintes documentos: original do histórico escolar ou atestado de escolaridade e foto 3×4, além de cópias de RG e CPF do aluno e do responsável em caso de menor de 18 anos, certidão de nascimento e comprovante de residência.

Nos turnos da tarde e noite, as aulas serão ministradas na sede da escola, na rua dos Andradas, 1.180, Centro Histórico. Podem se matricular alunos as partir de 15 anos (completos até 31 de março) com pelo menos o quinto ano do fundamental completo. O conteúdo é dividido em duas etapas: F1, que vai do 6º ao 7º anos, e F2, do 8º ao 9º.

Deixe seu comentário: