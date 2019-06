Prefeitura de Porto Alegre paga integralmente folha de servidores nesta sexta

A prefeitura da capital pagou integralmente a folha do funcionalismo, referente ao mês de junho, nesta sexta-feira. O valor bruto totalizou R$ 228,9 milhões e quitará 100% das matrículas, que totalizam 34.113 mil pessoas.

Em junho de 2017, foi iniciado o parcelamento dos salários dos servidores devido à grave crise financeira enfrentada pelo município. A medida se estendeu até o mês de novembro. Com o ingresso de receitas do IPTU, os salários voltaram a ser pagos integralmente no final de dezembro de 2017 e permaneceram em dia até o final de junho de 2018, exceto o 13º salário, que foi parcelado em dez vezes em 2018.

Mesmo com redução de despesas o governo vem fazendo desde o início da gestão, o parcelamento da folha dos servidores e o atraso no pagamento dos fornecedores foram retomados a partir de julho 2018 e se estenderam até dezembro, em relação à folha de novembro. O pagamento do 13º salário está sendo novamente parcelado em dez vezes em 2019.

Há sete meses consecutivos, o município vem mantendo em dia a folha dos servidores, sem parcelamentos. De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, o pagamento em dia da folha e dos fornecedores é consequência dos ajustes feitos nesses dois anos e meio de governo e das reformas estruturais que foram aprovadas recentemente na Câmara, que permitirão a sustentabilidade da prefeitura nos próximos anos.

