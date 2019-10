Prefeitura de Porto Alegre paga nesta quinta os salários de outubro dos servidores municipais

A prefeitura de Porto Alegre paga integralmente, nesta quinta-feira (31), a folha do funcionalismo do mês de outubro. O valor bruto totaliza R$ 232,8 milhões e quita 100% das matrículas (34.264 mil).

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, o segundo semestre é o período mais crítico em relação ao desempenho das receitas. Ele diz que houve redução das transferências dos governos estadual e federal para o município, o que agravou a situação financeira e colocou em risco o pagamento em dia dos servidores e fornecedores.

“A diminuição desses repasses vem sendo compensada pelas receitas próprias municipais. Através de um esforço conjunto do governo, vamos conseguir pagar em dia”, explicou. Há 11 meses consecutivos, a prefeitura vem pagando os salários dos servidores sem parcelamentos.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior destaca que o pagamento atualizado dos fornecedores é consequência dos ajustes feitos no seu governo e das reformas estruturais aprovadas recentemente pela Câmara de Vereadores. “Entre as medidas tomadas, estão a queda de gastos com pessoal, corte de despesas de custeio e em repasses para as estatais, reestruturação das carreiras de servidores e cobrança efetiva de devedores”, declarou.