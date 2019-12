Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre paga nesta segunda os salários dos servidores municipais

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

Há 13 meses consecutivos, a prefeitura vem mantendo em dia a folha do funcionalismo Foto: USP Imagem (Foto: USP Imagem) Foto: USP Imagem

A prefeitura de Porto Alegre paga integralmente, nesta segunda-feira (30), os salários de dezembro de todos os servidores municipais, no valor total de R$ 232,8 milhões.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, mesmo com as dificuldades enfrentadas, está sendo possível honrar a folha dos servidores e também dos fornecedores em função do ingresso de recursos da antecipação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020. “Já o 13º de 2019 será pago no início de 2020”, explica Busatto.

Há 13 meses consecutivos, o município vem mantendo em dia a folha do funcionalismo e o pagamento dos fornecedores.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário