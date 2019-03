Prefeitura de Porto Alegre realiza audiência pública sobre parceira público-privada de iluminação

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por intermédio das secretarias de Serviços Urbanos (SMSUrb) e Parcerias Estratégicas (SMPE), promoverá audiência pública na quarta-feira, 27, a partir das 9h30, no Auditório da Secretaria de Planejamento e Gestão (SMPG). O objetivo é dialogar com a sociedade civil, lideranças empresariais e empreendedores locais sobre as minutas do edital, contrato e anexos, referentes à consulta pública da Parceria Público-Privada (PPP) de Iluminação, já publicado no Diário Oficial do município.

Na oportunidade, serão apresentados os principais pontos sobre o projeto que visa garantir melhorias na prestação dos serviços de iluminação com a concessão administrativa para a PPP na Capital. De acordo com o secretário de Parcerias Estratégicas, Bruno Vanuzzi, o projeto prima pela segurança dos cidadãos, unindo sustentabilidade e economia com a redução de custos operacionais.

Porto Alegre é a primeira cidade brasileira a celebrar contrato de apoio técnico à licitação com a empresa B3 S.A. para um projeto de PPPi no setor de iluminação. O edital prevê a concessão administrativa dos serviços por um prazo de 20 anos, com um cronograma de investimentos de 20 meses para modernizar 100% da rede com lâmpadas LED. A licitação deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2019.