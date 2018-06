Prefeitura de Porto Alegre retira 270 toneladas de materiais do Arroio Dilúvio

A SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), por meio da Dmap (Divisão de Manutenção de Águas Pluviais), retirou pelo menos 270 toneladas de materiais do Arroio Dilúvio, no trecho, entre as ruas Silva Só e São Vicente. As intervenções, que começaram em 8 de maio, com a construção de uma rampa de acesso ao arroio para que as máquinas pudessem chegar ao local, devem se estender até agosto.

Outro dado que chama a atenção é a quantidade de pneus recolhidos e destinados ao DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana). Pelo menos 140 pneus já foram retirados em meio à soma dragada. O material coletado do Arroio Dilúvio é formado basicamente por areia. Esse resíduo foi classificado, a partir de análises em laboratório credenciado, como Classe II-A (NBR 10.004 de 2014), ou seja, não apresenta perigo para a área onde está depositado e não pode contaminar os locais de maneira irreversível.

Desde outubro de 2017, foram realizados serviços de dragagem em três locais. Inicialmente, foi dragada a bacia de detenção do Parque Marinha do Brasil, quando foram retiradas mais de 7,3 mil toneladas de resíduos. Já na dragagem do canal de entrada da casa de bombas 6, localizada na avenida dos Estados, 2905 (embaixo do viaduto da Freway), no bairro Anchieta, foram recolhidas 800 toneladas de entulhos. A última ação, antes do início dos trabalhos no Dilúvio, ocorreu no Arroio Cavalhada, entre as avenidas Icaraí e Diário de Notícias, de onde foram retiradas cerca de 9,2 mil toneladas de materiais.

Obras retomadas na avenida Tronco

As obras na avenida Tronco serão retomadas nesta quinta-feira (21), às 9h30min. O ato será na avenida Moab Caldas (na altura do número 125 – próximo à confluência da Moab Caldas, Carlos Barbosa e Mariano de Matos) e contará com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior, dos secretários de Planejamento e Gestão, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, e de Infraestrutura e Mobilidade, Luciano Marcantônio, o diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação, Mário Marchesan, empresários e representantes da comunidade. O percentual de execução é de 31% nos trechos 1 e 2 e de 33% nos trechos 3 e 4. O consórcio responsável pelos trabalhos é formado pela Construtora Pelotense, Toniolo Busnello e Brasília Guaíba.

