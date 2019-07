Prefeitura de Porto Alegre trabalha para minimizar danos causados pela chuva

Após dois dias seguidos de chuva na capital a prefeitura anunciou que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) atua, desde as primeiras horas desta quarta-feira (24) para minimizar os impactos causados. A prioridade das ações é para locais que apresentem riscos à população e vias de grande circulação, que apresentem bloqueios totais ou parciais.

“Identificamos a redução das proporções e dos casos envolvendo pontos de alagamentos, em que vias ficam totalmente bloqueadas para o fluxo de veículos. Embora celebremos este importante avanço, reconhecemos que há um longo caminho pela frente; especialmente nos bairros com histórico déficit estrutural de drenagem e que precisam de grandes obras”, afirma o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

Para que a situação seja normalizada com rapidez a prefeitura disponibiliza o Sistema Fala Porto Alegre 156, onde são repassadas as demandas em aberto para os responsáveis técnicos.

Trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou até às 10h30 desta manhã três pontos de bloqueio parcial, onze pontos de acúmulo de água sem bloqueio da via e nenhum ponto de alagamento com bloqueio total. Também foram registradas quatro quedas de árvores, que ocasionaram um bloqueio total de via e três parciais, e sete semáforos fora de operação.

Defesa Civil

A Defesa Civil, EPTC e Secretaria de Serviços Urbanos coordenam, em tempo real no Ceic, a operação das equipes dos órgãos municipais no atendimento de eventos relacionados às chuvas. Dados emitidos pela Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, informam que Porto Alegre registra chuva de forma ininterrupta desde às 20h dessa terça-feira (23). Segundo os registros da estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados desde então chegam a 75,2 milímetros.

Ainda conforme o órgão, este acumulado, que ocorreu até agora em um período de 15 horas, é o maior do ano para um período de um único dia em Porto Alegre. Além disso, já é mais da metade do normal para o mês de julho na cidade que é de 141 milímetros.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através do telefone 199.

