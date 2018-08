Prefeitura de Porto Alegre volta a parcelar salário

Com o aumento do déficit no mês de agosto, o parcelamento da folha salarial dos servidores municipais de Porto Alegre terá uma linha de corte ainda menor em relação ao mês anterior. A prefeitura deposita, nesta sexta-feira, 31, a primeira parcela dos salários no valor de R$ 2.350,00. O valor integralizará 33% da folha de pessoal (10,3 mil matrículas).

