Prefeitura de Santa Maria confirma que surto de toxoplasmose se espalhou através da água

A prefeitura de Santa Maria, confirmou quase um ano após o surto de toxoplasmose, que a doença se espalhou pela cidade através da água. A investigação foi feita em conjunto com o estado e a União. No ano passado, o até então ministro da Saúde Giberto Occhi, havia declarado que o problema estava ligado com a distribuição de água que é realizada pela Corsan. Medidas de prevenção continuam sendo tomadas pelo município, e a Vigilância em Saúde deve entregar um relatório para o fechamento da analise.

Durante o surto da doença, 902 pessoas foram contaminadas, três gestantes acabaram perdendo os bebês. Segundo a Corsan, empresa que distribui água na cidade, não há conhecimento sobre a alegação do município e que todos os relatórios haviam dado negativo para toxoplasmose na água.

