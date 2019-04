Prefeitura de Santo André nega meningite como responsável pela morte de neto de Lula

A prefeitura de Santo André, em São Paulo, confirmou que a morte de Arthur Araújo Lula da Silva, de sete anos, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi causada por meningite, conforme divulgado por hospital na época. Arthur morreu no dia 1º de março no Hospital Bartira, da rede D’Or, em São Paulo.

Segundo nota oficial da prefeitura, a Secretaria de Saúde local encaminhou amostras coletadas no hospital para análise e confirmação do Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista, logo após a morte. Os exames descartaram “meningite, meningite meningocócica e meningococcemia”. Ainda segundo a prefeitura: “Todos os procedimentos de proteção e profilaxia dos comunicantes foram realizados seguindo os protocolos do Ministério da Saúde”.

Informações adicionais relacionadas ao caso dependem de autorização da família da criança e causa real da morte não foi revelada.

