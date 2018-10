Pelo quarto mês consecutivo, a prefeitura de Porto Alegre parcela o pagamento da folha do funcionalismo municipal. O primeiro depósito referente ao mês de outubro ocorre nesta quarta-feira, no valor de R$ 1,7 mil. Com isso, devem ser integralizados os salários de 23% dos servidores (7.269 matrículas), em um total de R$ 48,2 milhões, provenientes do saldo de receitas e ingresso do ICMS.

