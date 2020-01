Porto Alegre Prefeitura divulga blocos habilitados para o Carnaval de Rua de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Carnaval de Rua reuniu mais de 220 mil foliões em 2019 Foto: Joel Vargas/PMPA Carnaval de Rua reuniu mais de 220 mil foliões em 2019 (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

O Carnaval de Rua de Porto Alegre teve 27 blocos habilitados para ocupar as 24 vagas dos desfiles. A relação das entidades carnavalescas foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (13) e os critérios de seleção irão cumprir as regras do edital.

Os recursos referentes à habilitação dos blocos poderão ser interpostos no prazo de dois dias úteis contados do dia subsequente à publicação do edital. O documento deverá ser encaminhado à Superintendência de Licitações e Contratos da SMF (Secretaria Municipal da Fazenda), na rua Siqueira Campos, nº 1.300, 3º andar, Centro Histórico.

O Carnaval de Rua será realizado de de 1° de fevereiro a 8 de março, sempre aos sábados, domingos e feriados. Os circuitos centralizados são Cidade Baixa – avenida Aureliano de Figueiredo Pinto – Praça Garibaldi, Circuito Centro Histórico e Circuito Orla – Trecho 1. Além dos circuitos centralizados, 12 regiões descentralizadas terão programação.

Uma das novidades deste ano é a ajuda de custo para os blocos que se credenciaram junto à prefeitura e que será bancada pela empresa organizadora ao valor de R$ 3 mil por bloco.

A promotora do evento também deverá atender ao regramento previsto no caderno de encargos do edital. Entre as exigências está oferecer banheiros químicos, sinalização para bloqueio de trânsito, UTIs móveis e plano de proteção de áreas verdes, parques e monumentos. O pregão eletrônico que definirá a empresa realizadora do Carnaval de Rua /POA 2020 será às 10h do dia 21.

Blocos Habilitados

Deixa Falar

Império da Lã

Maria do Bairro

Gonhas da Folia

Panteras do Samba

Galo do Porto

Areal da Baronesa do Futuro

Bloco do Isopor

Bah Guri

Bloco do Bartira

Cia. do Trago

Ai, que Saudade do meu Ex

Do Jeito que Tá Vai

Puxa que é Peruca

Ziriguidum Batucada Social

Afro Tchê

Panela do Samba

Bloco da Amizade TK

Bloco do OP

Bloco da Malvina

Bloco do Fusca Azul

Filhos do Cumpadi Washington

Bloco do Zé

Os Dinobico´s

Bloco Infantil dos Anjos

Bloco Não Era Amor

Bloco B Loukos

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário