Prefeitura divulga cronograma de atendimentos da Unidade Móvel de Saúde

A prefeitura da capital divulgou, nesta terça-feira (16), a lista de comunidades que deverão receber a Unidade Móvel de Saúde (UMS) no mês de julho. Dentre as quatro localidades encontram-se a Vila Dique, Estrada dos Quirinas, Fundação Pão dos Pobres e bairro Lageado. O atendimento ocorre das 9h às 12h e das 13h às 16h e é prestado por uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf).

Nesta terça-feira (16) e no próximo dia 30, será a vez da comunidade da Lomba do Pinheiro ser atendida, na estrada dos Quirinas, zona Leste da Capital. Nas quintas-feiras, dias 18 e 25, a unidade estará estacionada na Vila Dique, ofertando exames preventivos, encaminhamentos para mamografia, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites e teste de gravidez.

Já no dia 26, o serviço atenderá no bairro Lageado, Extremo-Sul de Porto Alegre. E no dia 31, quarta-feira, o atendimento será realizado na Fundação Pão dos Pobres, na rua da República, 801 – Cidade Baixa.

Com o objetivo de atender principalmente as regiões de difícil acesso, com moradores impossibilitados de receber atendimento médico ou que não conseguem se deslocar até uma unidade de saúde. A estrutura comporta uma equipe de Estratégia de Saúde da Família, com capacidade para realizar consultas médicas e atendimentos de enfermagem, oferecer vacinas, curativos, procedimentos e medicamentos, além de exames rápidos e outros atendimentos para usuários do Sistema Único de Saúde do município.

