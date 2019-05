Prefeitura do Rio de Janeiro conclui demolição de prédio na Muzema

Um edifício que corria risco de desabar, na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro, teve sua demolição concluída nesta segunda-feira (27). No local, na zona oeste do RJ, o desabamento de dois prédios causou a morte de 24 pessoas, no dia 12 de abril. A estrutura derrubada agora fica no Lote 92 do Condomínio Figueiras do Itanhangá. A Secretaria de Conservação do município ainda iniciou a derrubada de outro prédio irregular no mesmo condomínio.

Os serviços foram finalizados antes do prazo inicial de 30 dias e envolveram 60 trabalhadores de diversos órgãos municipais. A Coordenadoria Geral de Projetos, ligada à Secretaria de Infraestrutura e Habitação, havia escorado os pilares do edifício, para que os moradores pudessem retirar seus pertences.

Outros três prédios foram demolidos no dia 24 de abril. Um laudo da Defesa Civil municipal apontou que estas construções tinham risco iminente de colapso e deveriam ser demolidas imediatamente.

Quando os trabalhos de demolição forem concluídos, o entulho gerado ficará no local e o município implantará um parque em homenagem às vítimas do acidente.

