Prefeitura do Rio de Janeiro interdita Avenida Niemeyer, após deslizamentos de terra no início deste ano

A Avenida Niemeyer foi interditada, nos dois sentidos, pela Prefeitura do Rio de janeiro. A medida cumpre determinação da juíza Mirela Erbisti, titular da 3ª Vara da Fazenda Pública, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O bloqueio foi solicitado pelo Ministério Público do RJ.

No sentido Leblon-São Conrado, os moradores terão acesso livre. O local será monitorado pela Guarda Municipal. A prefeitura deve recorrer da decisão, já que a via recebe aproximadamente 36 mil veículos por dia.

O MP pediu a interdição por questão de segurança, já que, no mês de abril, o trânsito foi interrompido por questão de segurança e do desabamento de mais uma parte da ciclovia Tim Maia. Em fevereiro já haviam ocorrido deslizamnetos na avenida Niemeyer e duas pessoas morreram dentro de um ônibus que foi atingido.

