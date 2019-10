Prefeitura do Rio de Janeiro irá demolir mais seis edifícios na Muzema  

A prefeitura do Rio de Janeiro informou que irá demolir mais seis edifícios na comunidade da Muzema, onde dois prédios desabaram no dia 12 de abril deste ano. O desabamento na Zona Oeste do Rio de Janeiro deixou 24 vítimas fatais. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (03).

Os prédios são irregulares e não possuem licença municipal de construção. Além disso, os edifícios podem ter ligação com a milícia que controla o local. Os edifícios que serão demolidos fazem parte do Condomínio Figueiras do Itanhangá e não têm liminar judicial impedindo sua demolição. Há cerca de três meses, uma liminar obtida pela Defensoria Pública no Estado suspendeu o processo de desocupação dos condomínios.

No dia 17 de setembro, uma força-tarefa prendeu José Bezerra de Lira, conhecido como Zé do Rolo, e apontado como o chefe do grupo responsável por vender apartamentos dos dois prédios que caíram. Quando capturado, Zé do Rolo disse aos policiais que fugiu por medo de represálias da milícias à qual era ligado no Rio de Janeiro. Além dele, Renato Siqueira Ribeiro e Rafael Gomes da Costa também tiveram prisão temporária decretada. Os três foram indiciados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.

