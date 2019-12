Notas Brasil Prefeitura do Rio faz boicote ao jornal O Globo

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), afirmou no domingo (1º) que não irá mais responder a pedidos de informação feitos pelo jornal O Globo. “A partir de agora, a Prefeitura do Rio de Janeiro ignora todos os pedidos vindo deste panfleto político conhecido como O Globo. Todos os demais jornais do país terão nosso prestígio, a resposta, menos O Globo”, disse.

