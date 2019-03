Prefeitura encerra Mês da Mulher com atividades em dez unidades de saúde

Março está chegando ao fim e com ele o Mês da Mulher promovido pela prefeitura de Porto Alegre. Para encerrar a campanha, dez unidades de saúde da Capital promovem uma série de atividades especiais neste sábado, 30. A programação acontece das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A Unidade de Saúde Santa Helena, na Restinga, terá oferta de exames preventivos, avaliação clínica da mama, coleta de citopatológico, orientações de saúde da mulher, além de orientações sobre planejamento familiar, vacinação e oficina de beleza. A unidade móvel do projeto Fique Sabendo também estará no local com testes rápidos HIV, sífilis e hepatites B e C. Com segurança e privacidade, o resultado dos testes sai em cerca de 30 minutos, em dois consultórios de atendimento.

Ainda na programação, as unidades de saúde Cruzeiro do Sul, Safira Nova, Assis Brasil, Domênico Feoli, Santo Agostinho, São Borja, Vila Elizabeth, Farrapos e Lami desenvolvem atividades de autoestima, com orientações de hábitos saudáveis e alimentação, além de tratamento do tabagismo e risco do consumo abusivo de álcool. Outros temas são planejamento familiar, importância da prática de atividades físicas e prevenção de relacionamentos abusivos.

A programação completa pode ser conferida neste link.

