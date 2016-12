Prefeitura entrega cercamento eletrônico da Redenção

A partir de agora os frequentadores do Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre, contarão com videomonitoramento 24 horas do local e entorno. O cercamento eletrônico foi entregue oficialmente nesta terça-feira (27), pelo prefeito José Fortunati, no Ceic (Centro Integrado de Comando), de onde é possível acompanhar o funcionamento do serviço.

Ainda nesta semana, a prefeitura inicia a implantação do sistema de cercamento eletrônico no Parque Marinha do Brasil.

Ao todo, 26 câmeras foram instaladas em pontos estratégicos da Redenção para realizar o monitoramento de toda a extensão do espaço. Conforme Fortunati, os serviços de cercamento eletrônico e videomonitoramento são uma importante ferramenta de prevenção de danos ao patrimônio público e crimes, auxiliando na identificação de vândalos e criminosos.

“Com isso teremos condições de darmos mais tranquilidade às pessoas que frequentam esses dois grandes parques, aumentando a segurança e zelando pelos espaços públicos”, ressaltou o prefeito.

Ao ser questionado em relação à escolha entre o cercamento eletrônico ou físico, Fortunati defendeu o videomonitoramento como alternativa mais adequada.

“Consideramos mais eficaz para a proteção das pessoas do que o cercamento físico, porque monitora todos que frequentam o parque e entorno, tendo um olhar detalhado de cada metro quadrado, garantindo mais segurança à população”, explicou.

Além do monitoramento que será realizado por meio do Ceic e do Centro de Operações da Guarda Municipal, as imagens serão disponibilizadas para a Secretaria Estadual de Segurança.

O investimento para os serviços nos dois parques é de R$ 1,7 milhão. A contrapartida do município será de R$ 170 mil.

Também participaram do ato o vice-prefeito Sebastião Melo, o diretor presidente da Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa), Mario Teza, os secretários municipais de Segurança (SMSEG), Juarez Fraga, e do Meio Ambiente (Smam), Léo Antônio Bulling, o comandante-geral da Guarda Municipal, Luiz Antonio Pithan, entre outras autoridades.

Pontos com câmeras:

1 – Brique da Redenção

2 – Café do Lago

3 – Chafariz

4 – Monumento ao Expedicionário / Prédio da Vivo

5 – Roseiral / Espelho d’água / Estacionamento

6 – Banheiro José Bonifácio

7 – Recanto Alpino

8 – Recanto Alpino

9 – Canteiro central João Pessoa / Lago dos cisnes

10 – Parquinho João Pessoa

11 – Esquina João Pessoa / José Bonifácio

12 – João Pessoa / Policlínica

13 – João Pessoa / República

14 – João Pessoa / Lateral do viaduto

15 – Jardim central / Fonte / Av. Paulo da Gama

16 – Canteiro Av. Paulo da Gama

17 – Monumento ao Expedicionário (fundos)

18 – Chafariz de Ferro

19 – Quadra Ramiro Souto / Refletor central

20 – Araújo Viana (frente)

21 – Araújo Viana (fundos)

22 – Instituto de Educação (fundos)

23 – Monumento ao lado do Instituto de Educação

24 – Rótula / Espelhos d’água

25 – Rosa dos Ventos

26 – Buda

