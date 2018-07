O prefeito Nelson Marchezan Júnior e o secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Maurício Fernandes, entregam nesta quarta-feira, 18, às 16h30, a licença de instalação para início das obras do Complexo Pontal, localizado na avenida Padre Cacique, 2.893, bairro Cristal, zona Sul de Porto Alegre. No local funcionou até 1995 a empresa Estaleiro Só.

