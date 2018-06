O dia 20 de junho é celebrado pelas Nações Unidas como Dia Mundial do Refugiado. Para marcar a data, a Prefeitura de Porto Alegre exibe nesta quarta-feira, às 19h30 na Cinemateca Capitólio Petrobras, com entrada franca, o documentário brasileiro-alemão Zaatari – Memórias do Labirinto. O filme retrata a história, a trajetória e a memória de diferentes refugiados que vivem no Campo de Zaatari na Jordânia.

