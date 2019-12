Porto Alegre Prefeitura faz operação integrada de limpeza urbana e segurança

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Ação foi no Loteamento Santa Terezinha. Foto: Pedro Foss/SMSEG PMPA Ação foi no Loteamento Santa Terezinha. (Foto: Pedro Foss/SMSEG PMPA) Foto: Pedro Foss/SMSEG PMPA

Uma grande operação de limpeza de resíduos e remoção de veículos e equipamentos que ocupavam irregularmente o espaço público foi realizada na manhã desta quinta-feira (5), no Loteamento Santa Terezinha, na rua Voluntários da Pátria, popularmente conhecida como Vila dos Papeleiros. A ação, liderada pela SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), contou com o apoio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), da Guarda Municipal, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Brigada Militar e Polícia Civil.

“A prefeitura já realiza limpezas diárias e remoção de lixo na Vila dos Papeleiros, mas elas se demonstram insuficientes devido às características do local. O suporte das forças de segurança do Estado e do Município para combater, por exemplo, o comércio irregular de materiais de reciclagem é fundamental para termos efetividade na manutenção desta área e da avenida Voluntários da Pátria, uma importante ligação do 4º Distrito ao Centro Histórico de Porto Alegre,” ressalta o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

Conforme o coordenador da ação na SMSUrb, Helio Oliveira, os objetivos principais foram a retirada de veículos e equipamentos que estavam em via pública de forma irregular e a limpeza de resíduos descartados na rua. Além disso, as equipes envolvidas realizaram buscas por carros roubados ou furtados e pessoas foragidas. Dois veículos e dois contêineres foram removidos, 32 pessoas foram abordadas e identificadas, e 34 veículos foram consultados para verificação de furto ou roubo. Para a coleta do material recolhido, o DMLU utilizou oito caminhões e 14 garis.

“É importante mostrarmos para a sociedade que a polícia está presente nas ruas da cidade, realizando operações integradas com diversos órgãos não só da Prefeitura, como do Estado também”, diz o secretário municipal da Segurança Rafael Oliveira.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário