A prefeitura de Porto Alegre homologou, nesta segunda-feira, 29, a empresa Leninha Maria Espina – Padaria e Confeitaria como vencedora oficial da licitação para exploração do espaço comercial Bar 4, localizado na Orla Moacyr Scliar, no Trecho 1 do Parque Urbano da Orla do Guaíba. A assinatura do contrato deverá ser no início de novembro.

Deixe seu comentário: