Prefeitura inicia Semana da Espanha nesta segunda-feira

A prefeitura de Porto Alegre exalta diversas culturas na programação das Semanas Internacionais. A abertura da Semana da Espanha na capital acontecerá nesta segunda-feira (24). Até o próximo domingo (30), serão realizadas diversas atividades em alusão aos costumes espanhóis. Estão previstos um seminário, palestras, um concerto, uma mostra de cinema espanhol e o Invest in Spain, agenda de promoção da internacionalização das empresas brasileiras.

O cônsul-geral da Espanha, Francisco Asis Benitez Salas, e o embaixador da Espanha Fernando García Casas, devem estar presentes no evento de lançamento das atividades. A cerimônia será realizada às 11h30, no Salão Nobre do Paço Municipal.

O calendário para homenagear outros povos foi definido pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior no ano passado. A intenção é proporcionar experiências diferentes aos porto-alegrenses, além de um ambiente propício a parcerias, investimentos e negócios, para os empreendedores.

A iniciativa é composta por 15 países: China, Uruguai, Irlanda, Estados Unidos, Alemanha, Israel, França, Japão, Paraguai, Argentina, República Checa, Portugal, Chile, Itália e Espanha.

Deixe seu comentário: