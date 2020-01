Porto Alegre Prefeitura interdita 21 locais por venda de celulares roubados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Ação integrada fiscaliza comércios por receptação e venda Foto: Pedro Foss/SMSEG PMPA

A Operação Mobile, ação conjunta entre a SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Brigada Militar e Guarda Municipal, já interditou 21 estabelecimentos de Porto Alegre por receptação e venda de celulares roubados.

A medida, que iniciou em outubro, realizou 18 interdições no Centro Histórico, uma na Zona Norte e duas na Zona Sul. A operação é permanente e acontece semanalmente, a partir do mapeamento de pontos suspeitos pela Brigada Militar. Os aparelhos apreendidos são encaminhados à Delegacia de Polícia para análise e definição dos crimes praticados pelos comerciantes interditados.

“A fiscalização protege toda a população ao reprimir o escoamento de aparelhos roubados ou furtados. Assim, contribuímos para coibir o ciclo do crime, que prejudica os estabelecimentos que atuam de forma regular e o cidadão ameaçado diariamente pela insegurança”, destaca o secretário municipal da SMDE, Eduardo Cidade.

Para o diretor de Fiscalização da SMDE, Denis Carvalho, a operação mostra, também, que a prefeitura tem condições de colaborar com a Brigada Militar no combate ao crime organizado. “A receptação de celulares tem forte ligação com outros crimes, inclusive o tráfico de drogas. Nesse contexto, as interdições representam também uma forma de enfraquecer toda uma cadeia de atividades ilegais”, aponta.

Denúncias

A população pode denunciar casos de suspeita de receptação e venda de celulares roubados ou furtados. Para fazer a denúncia ou reclamação, basta ligar no telefone 156.

