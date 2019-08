Prefeitura lança campanha para arrecadar brinquedos

Depois do término da Campanha do Agasalho, a prefeitura de Porto Alegre pretende continuar ajudando quem precisa. Dessa vez, acontecerá a Campanha do Brinquedo. Com o tema “Tudo Vira Brinquedo – Fazendo juntos uma infância mais feliz”, o objetivo é arrecadar até o final de outubro brinquedos para fazer a alegria de crianças e adolescentes atendidos pelos serviços sociais da capital.

O pré-lançamento da campanha aconteceu nesta quinta-feira (22), no Salão Nobre do Paço Municipal. O evento contou com apresentações de meninos da Academia de Hip Hop Oriente Brasil e do artista circense Luciano Fernandes.

Para o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a campanha serve para tornar a sociedade menos violenta e mais humanitária. “Traz uma sensação boa e estratégica para termos uma sociedade menos violenta e mais igualitária”, diz. Já primeira-dama, Tainá Vidal, ressalta a importância do brincar e convidou a população a seguir a onda de solidariedade que tomou conta da cidade com a Campanha do Agasalho. “Criamos esta iniciativa para despertar a criatividade e a autoestima das crianças”, enfatiza.

Agora, o secretário municipal de Comunicação, Orestes de Andrade Jr., explica que o desafio é promover grandes eventos nos finais de semana e estimular a arrecadação de brinquedos. Entre as iniciativas previstas para esta edição, está o Dia B do Brinquedo, que envolverá os grupos de comunicação e seus comunicadores em ações nos parques, parcerias com salas de cinema e um desafio entre a dupla Gre-Nal.

Ao final, serão beneficiadas entidades cadastradas pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), brinquedotecas de creches, casas-lares e escolas municipais. Atualmente, 800 crianças nos abrigos residenciais e casas-lares são atendidas diretamente pela Fasc.

Deixe seu comentário: