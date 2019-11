A consulta pública para a concessão do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) e trecho 1 da Orla do Guaíba será lançada nesta quarta-feira (13), às 13h30, no Paço Municipal. A concessão tem prazo previsto de 35 anos. No trecho 1, a concessionária ficará responsável pela administração, manutenção, reforma e melhoramento. No Parque Harmonia, além desses aspectos, estão previstas execução de obras e serviços de engenharia.