Prefeitura lança consulta pública para concessão da Orla do Guaíba

A Prefeitura de Porto Alegre lançou, nesta segunda-feira (12), uma consulta pública para concessão, por 35 anos, do trecho 2 da Orla do Guaíba. No local, deverá ser instalada uma roda-gigante de, no mínimo, 80 metros de altura. O lançamento está publicado no Diário Oficial do município. A área compreende mais de 134 mil metros quadrados e 850 metros de extensão, mais faixa de água, que vai da Rótula das Cuias até o Anfiteatro Pôr do Sol.

“O parque, juntamente com a roda-gigante, será uma grande atração turística, e acredito que as pessoas que vierem ao Estado ficarão pelo menos um dia na Capital para conhecê-los”, afirma o prefeito da capital, Nelson Marchezan Júnior.

O edital do trecho 2 tem previsão de lançamento para o mês de outubro. O critério de julgamento será a maior oferta de outorga fixa. De acordo com a equipe da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, o investimento estimado é de R$ 70,5 milhões. Já as receitas totais médias são calculadas em R$ 32 milhões por ano, e o custo operacional no mesmo período deverá ficar em R$ 13 milhões. A outorga fixa mínima é de R$ 200 mil, e a outorga variável, de 2% sobre a receita bruta. Portanto, o valor de contrato, considerando o investimento e os custos operacionais, será de R$ 512,1 milhões.

Implantação e operação

Caberá à concessionária vencedora da licitação a responsabilidade de construir a infraestrutura do trecho 2, realizar a manutenção preventiva e corretiva das edificações e equipamentos, além da limpeza e segurança no local. O permissionário deverá também zelar pela flora e fauna do parque e monitorar suas condições. O operador não poderá cobrar ingresso para acesso ao parque, mas apenas para uso de equipamentos como a roda-gigante e outros que forem instalados.

