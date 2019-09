Prefeitura lança consulta pública para concessão do Mercado Público à iniciativa privada

O prefeito de Porto Alegre lançou, nesta quinta-feira (19), a consulta pública sobre a concessão do Mercado Público para gestão pela iniciativa privada. Para participar da consulta é preciso preencher o formulário disponível neste link e enviá-lo para o e-mail indicado. No dia 4 de outubro, haverá audiência pública para debates a respeito do projeto, que prevê ampliação do número de lojas do local, restauração e requalificação da área física.

A concessão deverá ter validade de 25 anos e o valor estimado para o contrato é de R$ 85 milhões, com outorga mínima inicial de R$ 28,1 milhões. O edital de licitação está previsto para novembro. O vencedor ficará responsável também pela operação e manutenção do espaço. Atualmente, o mercado público tem 121 permissionários e 110 estabelecimentos comerciais em funcionamento. No dia 3 de outubro, completa 150 anos em atividade.

