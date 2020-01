Porto Alegre Prefeitura lança edital para viabilizar carnaval de rua

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Lançamento será feito na manhã desta quarta-feira, no Paço Municipal. Foto: Alex Rocha/PMPA Lançamento será feito na manhã desta quarta-feira, no Paço Municipal. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura lança, nesta quarta-feira (8), às 11h, no Salão Nobre do Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10), o edital para selecionar a produtora responsável por organizar o carnaval de rua de Porto Alegre. Será a segunda vez que a Capital terá esse tipo de evento estruturado a partir de editais, com regras e caderno de encargos. O prefeito Nelson Marchezan Júnior e o secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, estarão presentes na cerimônia.

As empresas interessadas em se habilitar devem atender ao regramento previsto no documento. Entre as exigências, está oferecer banheiros químicos, sinalização para bloqueio de trânsito, UTIs móveis e plano de proteção de áreas verdes, parques e monumentos.

