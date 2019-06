Novo Restaurante Popular de Porto Alegre irá atender gratuitamente pessoas em situação de vulnerabilidade social

Foi lançado hoje (5), pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o edital público das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do Restaurante Popular de Porto Alegre. O serviço de fornecimento de refeições sociais, a R$1 para pessoas de baixa renda, estava fechado desde o dia 9 do último mês.

No ato, no Salão Nobre do Paço Municipal, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (Smdse) apresentou as resoluções do novo edital do programa batizado de Prato Alegre – mais do que comida.

“Nosso trabalho não é só dar um prato de comida e sim oferecer serviços sociais multidisciplinares, que possibilitem a autonomia de cada uma dessas pessoas. Queremos trabalhar para que eles possam mudar de vida e que num futuro não precisem mais da ajuda do poder público”, afirmou Comandante Nádia, secretária da pasta.

Quem poderá receber o benefício?

Em primeiro plano, a administração pretendia atender apenas moradores de rua, sem cobrar nenhum valor. Porém, o edital do Restaurante Popular pretende aumentar o leque de usuários do programa atendendo gratuitamente não só moradores de rua, mas também famílias em situação de extrema pobreza e idosos vulneráveis. Com a mudança, a prefeitura também oferecerá, semanalmente, palestras e oficinas abordando temas relacionados à saúde, trabalho e serviços.

Onde ficarão localizados os novos restaurantes?

Serão, ao todo, seis restaurantes. Dois deles ficarão no Centro e irão servir 200 refeições por dia. Outros dois espaços ficarão na zona sul e oferecerão 100 almoços por dia. Também haverá um ponto na zona norte e um na zona leste que disponibilizarão 100 pratos por dia. Empresas com experiencias na área poderão se candidatar através do edital. O prazo para que os novos estabelecimentos comecem a funcionar é de até 60 dias.

