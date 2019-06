Prefeitura leva pessoas atendidas por programas sociais ao amistoso da Seleção Brasileira

Mais de 700 pessoas que participam de projetos sociais da prefeitura foram convidadas para assistir ao amistoso entre Brasil e Honduras neste domingo (9) no estádio Beiro-Ria, em Porto Alegre. Ao todo, são crianças e adolescentes, idosos, usuários dos abrigos da FASC, pessoas com deficiência, integrantes de projetos do esporte e refugiados..Os convites foram disponibilizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao prefeito Nelson Marchezan Júnior. “Mobilizamos nossas equipes de ação social e esporte de ontem para hoje e conseguimos oportunizar uma experiência inesquecível para estas pessoas nesta tarde de domingo em Porto Alegre”, destaca o prefeito sobre a importância de promover esse tipo de ação para pessoas em vulnerabilidade social. O encontro está marcado para 14h30 próximo a estátua do Fernandão no estádio Beira-Rio.