Entre os dias 4 de junho e 3 de julho, a prefeitura de Porto Alegre realizou 85 diligências no Centro Histórico, a fim de cumprir a lei que proíbe o bloqueio do trânsito de pedestres em vias públicas pela exposição de produtos. A operação resultou em nove autuações. Denúncias podem ser feitas por meio do telefone 156.

Deixe seu comentário: