Prefeitura promove ação de sensibilização sobre o descarte de lixo na Orla do Guaíba

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura da capital, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) promoverá, neste sábado (20), uma ação de sensibilização na Orla Moacyr Scliar. A iniciativa tem o objetivo de chamar a atenção dos frequentadores para a necessidade de se responsabilizarem pelo encaminhamento correto dos resíduos. Uma obra de arte feita com resíduos, oficinas de reaproveitamento de materiais e shows musicais integram as atividades que terão início a partir das 16h.

A equipe da Unidade de Educação Ambiental (Unea) da Smams receberá reforço da Smile Flame na realização do projeto Orla Sempre Limpa. Durante as abordagens, além da orientação para o descarte dos resíduos gerados nos locais adequados, os frequentadores da Orla serão convidados a participarem da ação Deu Arte no Lixo, que ocorrerá das 16h às 21h, no Bar do Espartano, localizado em frente à orla (av. Edvaldo Pereira Paiva, 71). Na oportunidade, será exposta uma obra de arte feita pelos artistas Alice Michalski, Nico Andrade e Lorenzo Galeano com resíduos coletados ao longo de uma semana, em dez pontos da cidade, incluindo a orla.

Também estão previstas a realização de oficinas de reaproveitamento de resíduos e shows musicais. O evento Deu Arte no Lixo é uma realização da Smile Flame, Vandal e Bar Espartano.

A Orla conta com 56 lixeiras duplas, com capacidade para 3.360 litros de resíduos, além de dez contentores triplos, com capacidade de até 240 litros cada, instalados de forma complementar pela empresa adotante Uber do Brasil.

