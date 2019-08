Prefeitura promove projeto de conscientização na Orla do Guaíba neste domingo

A Prefeitura de Porto Alegre promove, neste domingo (25), mais uma edição do projeto Orla Sempre Limpa. Com o objetivo de conscientizar a população, a ação vai orientar os frequentadores a se responsabilizarem por seus resíduos. O secretário municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm, destaca que mais de 2 mil pessoas já foram impactadas pela ação. “Nosso trabalho busca sensibilizar a população quanto ao papel determinante que cada um tem na conservação da orla e dos espaços públicos”, observa.

Por orientação da Defesa Civil, baseada em relatório do Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal de Segurança (Smseg) bloqueou a obra de arte “Olhos Atentos”, que fica na Orla, a fim de impedir o trânsito, a permanência e a reunião de pessoas no local. O espaço está isolado e a Guarda Municipal realiza o monitoramento através das câmeras e guarnições que atuam no patrulhamento do local.

