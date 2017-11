Prefeitura quita folha do funcionalismo nesta terça-feira

Com a realização de dois depósitos, a prefeitura quitará o pagamento da folha do funcionalismo do mês de outubro nesta terça-feira (14). Serão creditados R$ 600 no primeiro depósito e outro do saldo da folha, já no inicio da manhã, totalizando o salário de 100% dos servidores.

Conforme a Secretaria Municipal da Fazenda, devido ao feriado do dia 15 de novembro foram enviados ao banco dois depósitos, e aguardava-se a apuração da receita do ISS, cujo ingresso se deu nesta segunda-feira (13), para liberação dos arquivos.

A folha de pagamento total do funcionalismo ficou em R$ 138 milhões, e a primeira parcela dos salários no valor de R$ 1.900 foi paga em 31 de outubro, a segunda parcela, no valor de R$ 150 foi paga em 3 de novembro, a terceira parcela foi paga em 6 de novembro, no valor de R$ 620, a quarta parcela foi paga em 10 de novembro, no valor de R$ 450,00 e a quinta parcela foi paga nesta segunda-feira, dia 13, no valor de R$ 1.200.

Deixe seu comentário: