Prefeitura de Porto Alegre realiza novos depósitos da folha de pagamento dos servidores municipais

A prefeitura de Porto Alegre deposita nesta segunda-feira (04) R$ 650 relativos aos salários de agosto dos servidores municipais. Na terça-feira (05), serão pagos mais R$ 1.000, quitando os vencimentos parcelados de 65% dos servidores, de acordo com o Executivo.

Com esses depósitos e a primeira parcela paga em 31 de agosto, o total depositado para cada servidor será de R$ 4.950. Os salários das matrículas restantes serão quitados até 15 de setembro, conforme o ingresso de receitas nos cofres municipais.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, todos os recursos que ingressarem nas contas da prefeitura serão destinados ao pagamento dos salários parcelados dos servidores. “A prefeitura está realizando todos os esforços para quitar a folha do funcionalismo no menor tempo possível”, disse Busatto. A folha total de agosto com encargos e consignações ficou em R$ 178 milhões.

