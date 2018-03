Prefeitura realiza operação para combater o comércio ilegal no Centro de Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Guarda-Municipal e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realizaram, na madrugada desta sexta-feira (16), uma operação integrada para combater o comércio ilegal de mercadorias por ambulantes no Centro de Alegre.

Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 150 quilos de frutas e verduras sem procedência e 1.500 caixas de hortigranjeiros. Também foram recolhidas 16 estruturas como gazebos, lonas e caixas, que estavam instaladas sem autorização na região central da cidade.

“A prefeitura tem oportunizado aos ambulantes diversas formas de regularizar suas atividades, seja em locais permitidos e em feiras na cidade. A lei 10.605/2008 não permite novas licenças no quadrilátero central, portanto iremos continuar com as ações integradas com a Guarda Municipal e a EPTC para coibir esse comércio ilegal”, destacou o coordenador da Diretoria de Indústria e Comércio, Denis Carvalho.

Segundo a prefeitura, de março de 2017 até agora, foram feitas cerca de 410 apreensões de diversos tipos de mercadorias em Porto Alegre, totalizando mais de 100 mil itens recolhidos. O produto mais apreendido foi o cigarro.

O Executivo destacou que as fiscalizações ocorrem diariamente em diversos pontos da cidade e fazem parte da estratégia de liberação dos espaços públicos, combatendo o comércio irregular em toda a Capital.

