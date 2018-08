Diversas prefeituras do Rio Grande do Sul já estão lançando editais financiados pelo FAC (Fundo de Apoio à Cultura). Ao todo, o governo do Estado proporcionou um total de R$ 2,5 milhões para 27 cidades investirem na produção artística e cultural. Cada Executivo municipal tem a liberdade de definir as prioridades de financiamento.

