Preferência pelo PT chega a 24%, índice mais alto desde 2014, diz Datafolha

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (23) mostra que o PT tem 24% da preferência do eleitorado. Numericamente, esse é o maior índice desde maio de 2014, quando o partido registrou 23%. A pesquisa mostra ainda PSDB e PMDB empatados com 4% da preferência do eleitorado. PSL, PDT, PSB e PSOL aparecem com 1% da preferência do eleitorado.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 8.433 pessoas em 313 cidades brasileiras nos dias 20 e 21 de agosto. O índice de confiança é de 95%.

Veja a preferência por partido:

PT: 24%; MDB: 4%; PSDB: 4%; PSL: 1%; PDT: 1%; PSOL: 1%; PSB: 1%; Nenhum/ não tem: 52%; Nomes e referências: 6%; Outros partidos: 4%.

O PT registrou 34% da preferência do eleitorado na região Nordeste. No Norte, a preferência pelo partido foi de 32%. No Sul, 17%. No Sudeste, 20%. E no Centro-Oeste, 17%.

Já o PSDB teve maior preferência do eleitorado no Sudeste e no Centro-Oeste. Em ambas as regiões, a legenda teve 6%. No Norte, o PSDB ficou com 4%. No Sul, com 3%. No Nordeste, com 2%.

O MDB (antigo PMDB) alcançou 7% da preferência do eleitorado no Centro-Oeste e no Norte. No Sul e no Nordeste, o partido registrou 4%. No Sudeste, 3%.

O PSL teve 3% da preferência do eleitorado no Centro-Oeste. Nas demais regiões, registrou 1%. Já o PDT ficou com 2% no Sul; 1% no Sudeste, no Nordeste e no Norte; e 0% no Centro-Oeste.

O PSOL teve 1% em todas as regiões do Brasil – exceto no Centro-Oeste, onde registrou 0%. O PSB ficou com 1% nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte e registrou 0% no Sudeste e no Sul.

Sobre a pesquisa

Margem de erro: dois pontos percentuais para mais ou para menos;

Quem foi ouvido: 8.433 eleitores em 313 municípios;

Quando a pesquisa foi feita: 20 e 21 de agosto de 2018;

Registro no TSE: protocolo nº BR‐04023/2018.

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro; 0% significa que o candidato não atingiu 1%; traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado.

O Datafolha realiza esse modelo de pesquisa desde 1989. Na série histórica, a maior parcela da população sempre declarou não ter preferência partidária. Nesta última sondagem, porém, houve queda nesse grupo. Eram 64% em junho, agora são 52%.

O PT é o partido preferido dos brasileiros desde 1999. Teve seu melhor desempenho em abril de 2012, no primeiro mandato de Dilma Rousseff, quando foi mencionado por 31% dos entrevistados. No entanto, escândalos de corrupção, prisões de expoentes da sigla e recessão econômica derrubaram a simpatia pela agremiação nos anos seguintes.

Em dezembro de 2016, após o impeachment de Dilma, o partido teve 9% das menções. Com a derrocada petista, o grupo dos sem preferência partidária chegou a 75%. Na série do Datafolha, o PT só teve pior resultado em agosto de 1989, quanto atingiu 6%. Em abril de 2017, porém, o PT pulou para 15% e vem mantendo seu crescimento desde então.

Na série histórica, o MDB liderou a preferência por quase uma década, chegando a atingir 19% em 1992. Após empates com o PT, foi ultrapassado de forma definitiva em 1999. De 2010 para cá não passou de 7%. Também se desidratou o DEM (antigo PFL). Depois de registrar 9% em 1997 e 8% em 2002, vem marcando 0% desde 2014. O PSDB, por sua vez, permanece estável na faixa de 3% a 7% no intervalo de quase 30 anos.

