Prejuízos com contêineres incendiados em Porto Alegre ultrapassam 80 mil reais

Um total de 297 contêineres foram atingidos em quatro atos de manifestações em Porto Alegre. Foram danificados 280 equipamentos e outros 17 incendiados. Com as depredações, o prejuízo aos cofres municipais ultrapassa os R$ 80 mil, além dos custos com a limpeza dos locais afetados. Com o ato ocorrido na noite dessa terça-feira (6), foram vandalizados 35 contêineres, cinco dos quais queimados.

Segundo o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), foi necessária a substituição de 19 unidades. Todos os equipamentos já estão em operação para não comprometer a coleta automatizada de resíduos.

O reparo nas unidades depredadas será realizado de acordo com o cronograma das empresas contratadas.

